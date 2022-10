Interrogado sobre cuáles eran sus sueños de juventud, Ebrard recordó que estudió relaciones internacionales –es egresado de esta licenciatura que cursó en El Colegio de México– inspirado por un viaje que hizo en su niñez.

De niño un tío mío me invitó a Estados Unidos, para ir a Disneylandia. Fuimos por tierra. Primero conocí todo el norte de México y cuando crucé la frontera, vi un contraste tan grande de los niveles de vida que me marcó para siempre. Mi sueño siempre ha sido cerrar la brecha, que tengamos un país más desarrollado, más justo, igualitario; tenemos muchas desigualdades , expresó el funcionario.

Su otra gran aspiración es la patria latinoamericana y el Caribe .