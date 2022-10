Úl

timamente, como señalé en la entrega del 23/09/22, después de percatarme que se nos habían olvidado los gastos necesarios para combatir el frío en los estudios de pobreza, he estado trabajando para corregir esto en el MMIP (Método de Medición Integrada de la Pobreza). Me he percatado que también se nos olvidaron los gastos para combatir el calor excesivo. La CFE no había olvidado el calor, pero sí el frío. Por eso, sus tarifas (T) de consumo doméstico (que son siete: 1 y 1A a 1F) se aplican a montos diferentes de consumo de kWh en verano (abril-septiembre) y fuera de verano (FV) o resto del año. FV el tramo llamado de consumo básico es de 75kWh al mes (que equivale al consumo de 1,000 focos de 75W encendidos durante una hora o una plancha de 1,000W encendida 75 horas). La T1 es de $0.88 por kWh y desciende de forma irregular, siendo las T1E y T1F las más baratas: $0.653. El siguiente tramo de consumo ( consumo intermedio bajo) es variable según la T y va de 65 a 125 kWh adicionales sujetos a tarifas decrecientes que van de $1.073 en la T1 a 0.815 en la 1E y 1F. Es decir, entre 75 y 200 kWh de consumo mensual la tarifa marginal también es decreciente, aunque están por arriba de las aplicadas al consumo básico. No es evidente la racionalidad combinada de tarifas y tramos de consumo básico. Se aclarará un aspecto de ella al describir las tarifas de verano (V). Las tarifas fueron definidas según las temperaturas promedio mínimas observadas, al parecer por estaciones meteorológicas, en V la T1 aplicaría ahí donde la temperatura promedio mensual mínima es menor a 25° C, la 1A en 25°, la 1B en 28°, la 1C en 30°, la 1D en 31°, la 1E en 32° y la 1F en 33°. El límite superior del consumo básico empieza en 75kWh como lo hace fuera de verano (FV) y va subiendo en 25kWh en cada T hasta llegar a 300 kWh en las 1E y 1F. El límite superior del consumo básico se ha multiplicado por 4, pero además, las T que son idénticas a las de FV se reducen de $0.882 a $0.653 por kWh. Un claro subsidio al combate del calor excesivo. Lo mismo se repite, a nivel superior, en el tramo de consumo intermedio, cuyo máximo FV es de 200 kWh, en V sube hasta 1,200 kWh en la T1F, 6 veces más; en la T1E sube hasta 750, 3.5 veces más que la 1. Mientras los 1,000 kWh del tramo intermedio bajo que FV costarían $3,134 por considerarse excedentes, en V con 33° de temperatura media mínima observada (T1F), cuestan $653, el 21%. Las T1E y 1F sólo se aplican en 38 y 11 municipios del país, prácticamente todos en el norte y noroeste del país, con la excepción de Guerrero (tres municipios) y Nayarit (un municipio). Las viviendas con muy alto consumo no asociado a altas temperaturas se clasifican en la llamada T DAC (Doméstica de Alto Consumo). Estas están en municipios (alcaldías) de muy alto nivel de vida como Miguel Hidalgo, Huixquilucan, Garza-García.

Los climas fríos no fueron considerados materia de las políticas de tarifas eléctricas, quizás porque se pensó que calentar los espacios de la vivienda debe hacerse con otros energéticos (carbón, leña, petróleo o gas) o porque se estimaría que en México no hace realmente mucho frío. Este último argumento se viene abajo cuando se considera que la temperatura media nacional anual en 2020 fue de 22.4, pero de 16.3, 16.9 y 18.0° C en diciembre, enero y febrero. Y fue menor de 15° en enero en 9 Entidades Federativas (EF). La temperatura mínima promedio anual en el país fue de 14.9°. Por meses, fue de 12.4, 8.2. 9.2 y 10.1° de nov a feb. En enero, la mínima promedio fue menor a 5°C en Zacatecas, Tlaxcala, Edomex, Durango, Chih., Aguascalientes, estado de México y Tlaxcala. Estas dos últimas EF, las que tienen temperaturas promedio anuales más bajas, tienen asignadas la T1 que es la que tiene el rango más bajo de consumos (140 kWh) antes de aplicar la tarifa excedente, lo que castiga severamente el uso de calefactores eléctricos.