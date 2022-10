Luis Martín Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de octubre de 2022, p. 29

Tepic, Nay., Nayarit desde hace ya muchas décadas dejó de ser un cantón de Jalisco; defenderemos nuestro territorio y haremos que se respeten como estado libre y soberano nuestros límites , afirmó el gobernador nayarita, Miguel Ángel Navarro Quintero, emanado del partido Morena, en referencia al conflicto histórico en cuanto a las fronteras entre ambas entidades.

En conferencia de prensa que ofreció ayer, el mandatario señaló que el secretario general de Gobierno jalisciense, Juan Enrique Ibarra Pedroza, y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, no han entendido que aceptamos la discusión respecto del territorio, pero no sobre los límites; ellos quieren que firmemos convenios donde pongamos a su disposición los límites de Nayarit. Ya les dije una y mil veces que eso no lo vamos a permitir .