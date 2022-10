La ley estadunidense considera que cuando una persona causa de forma intencional un contacto dañino u ofensivo a otra se produce una agresión, pero si el demandante consintió expresamente a tal acto o dio su consentimiento implícito, no es responsable .

El jurado deliberó la decisión durante poco menos de 90 minutos, y concluyó que Spacey no es responsable en el marco de una demanda que presentaron ambos hombres, en la que aseguraban que el intérprete los agredió sexualmente en la década de 1980, cuando eran menores de edad.

Nueva York. La justicia de Estados Unidos desestimó ayer la demanda de agresión sexual presentada por Anthony Rapp, junto con otro hombre, contra Kevin Spacey después de que un jurado concluyó que el actor no es responsable de esos actos.

Ofrece disculpas

En 2017, el actor estadunidense aseguró, tras ser acusado por los dos hombres, quienes afirmaban haber sufrido daños sicológicos debido a los abusos del intérprete, que no recordaba el encuentro porque habían pasado 30 años, aunque se disculpó por haber tenido un comportamiento muy inapropiado bajo los efectos del alcohol .

Spacey también confirmó los constantes rumores sobre su sexualidad. He tenido relaciones con hombres y mujeres. He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, y elijo vivir como gay , afirmó entonces el actor, que admitió que, a raíz de las acusaciones, reflexionaría sobre los aspectos de su vida que debía cambiar.

Estas disculpas públicas le han servido al equipo legal de Rapp para criticar que Spacey haya cambiado su estrategia de defensa durante el juicio.

Los abogados del actor han presentado pruebas que respaldaban la versión de Spacey –que negaba los hechos–, incluidos documentos que mostraban que, en el momento del presunto incidente, vivía en un departamento tipo estudio que no tenía dormitorio.

Tras múltiples investigaciones, Spacey se ha enfrentado en los tribunales dos acusaciones relacionadas con delitos sexuales: en Nantucket (Massachusetts) y Los Ángeles, aunque hasta ahora no ha sido condenado. El primer caso se paralizó después de que el demandante invocó su derecho a no testificar en los procedimientos anteriores al juicio.

El caso de Los Ángeles, en el que fue acusado de agredir sexualmente a un masajista, fue desestimado después de que la supuesta víctima murió por causas naturales. El protagonista de House of Cards' también ha sido objeto de múltiples investigaciones en Londres.