En lo personal, esta idea me gusta. No siempre, no en todo momento, pero en algunas situaciones, cuando alguien realmente hace daño a tu familia, a tus seres queridos, a tu pueblo, a tu país..., desde el punto de vista de Black Adam, debes ocuparte de ese problema y terminar con ello definitivamente para que nadie vuelva a hacer daño a tus seres queridos. Así es como piensa el personaje y me gusta , aseguró el actor. Confirmó que la existencia de un primer montaje de la película más violento y con escenas más sangrientas y brutales... una versión sólo para adultos que no descarta que algún día vea la luz.

“Estoy abierto a la posibilidad de mostrar al público esa versión más violenta de Black Adam, pero no sería como enmendar la cinta o arreglarla. Estrenamos en cine el filme que queremos, con la calificación por edades más baja y estoy de acuerdo con esa decisión”, pero siguiendo su máxima de que hay que dar al público siempre lo que pide, sostuvo Johnson. Promete que si los fans quieren ver esa versión, tal vez podamos hacerlo posible .

Aunque explicó que no quiere que sea restrenada la película con ese montaje para adultos en cine, ya que no me gustaría que los fans tuvieran que pagar por ello .

El reparto principal de la nueva película de DC lo completan Pierce Brosnan como el Doctor Destino (Doctor Fate) con su poderoso Casco de NABU; Aldis Hodge como el imponente héroe alado Hawkman; Noah Centineo, que dará vida a Atom Smasher, y Quintessa Swindell, que interpretará a Cyclone.