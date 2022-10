Las mujeres que acompañaron a los pachucos son maestras del movimiento, pues mientras sonaba la música de la sonora, ellas seguían bailando en una parte del escenario. Sus cuerpos se ajustaban al son que les tocaban y con sus atuendos llamativos daban el toque de vida nocturna de la Ciudad de México, invitada de honor de esta edición de oro del Cervantino.

La Sonora en cada pieza revienta el silencio de la noche y en la enorme pista de baile el ritmo nunca se va. Suena Amor de cabaret y la cerveza fría se desliza por la garganta de varios jóvenes que no perdían oportunidad de ir con sus six de chelas. Mientras varios calman su sed, de fondo se escucha: Amor de cabaret que no es sincero. Amor de cabaret que se paga con dinero. Amor de cabaret que poco a poco me mata .

La gente está feliz y no deja de aplaudir las interpretaciones de la Santanera. En este concierto, que se extendió hasta la madrugada, se interpretaron también El mudo, Los aretes de la Luna y Pagarás, que se canta con dolor: No estoy triste... No es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará .

La Sonora Santanera hizo un recorrido por sus más de seis décadas de trayectoria y trajo un pedacito de la Ciudad de México al Cervantino a través del Salón Los Ángeles.