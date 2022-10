Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 18 de octubre de 2022, p. 5

Con sus Diálogos por México, el PRI mostró músculo electoral al presentar a dos de sus aspirantes a la candidatura presidencial en 2024: Alejandro Murat Hinojosa y Beatriz Paredes Rangel. Retrato de sus mejores tiempos, el Revolucionario Institucional vio desbordar el auditorio Plutarco Elías Calles, con cientos de asistentes que escucharon al gobernador de Oaxaca sostener que en su partido lo saben muy bien: Diálogo, siempre diálogo, porque se construye con las mayorías, pero no las que aplastan a las minorías .

A la sede nacional priísta también acudieron como invitados José Ángel Gurría, ex canciller, ex secretario de Hacienda y ex director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo, quien optó por no colocarse en la lista de los presidenciables de su partido. Ahí, el presidente priísta Alejandro Moreno Cárdenas abrió por completo la convocatoria a una alianza amplia para ganar el Congreso y un gobierno de coalición entre su partido, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD.

Asistieron los ex líderes nacionales del PRI Manlio Fabio Beltrones Rivera (quien acudió como invitado por Paredes), José Antonio González Fernández, Pedro Joaquín Coldwell y Beatriz Paredes Rangel, así como la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Viggiano, Sergio García Ramírez y María Esther Sherman, entre otros. El evento continuará este martes con la presencia de Miguel Ángel Riquelme, Enrique Villegas, Claudia Ruiz Massieu y Enrique de la Madrid.

En su turno, el gobernador Murat se dijo listo y preparado para ser el candidato presidencial del PRI: ¡Por eso estamos aquí! Con soltura, el oaxaqueño adujo que México tiene todas las condiciones para crecer, para desarrollarse y que basta tener la planeación correcta y ejecutarla.