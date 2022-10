El asunto no se puede ignorar porque Acción Nacional era la esperanza del ala más conservadora de la CDMX para ganar la capital del país.

Ese es el Partido Acción Nacional hoy, y ese es exactamente el mensaje que envían a la población. No tienen programa, no tienen proyecto de gobierno, pero desde ahora ya consiguieron el manejo de la violencia.

Casi, es decir, no toda, y en lugar de aceptar la disidencia, como aconsejado por el chacal de Los Pinos , Felipe Calderón, ordenó, según nos cuentan, que un grupo de choque reventara la asamblea en la que Dulce Esmeralda Mendoza Flores, contraria a su grupo, había sido elegida.

omo en los mejores momentos del perredismo o del priísmo en decadencia, los azules de Acción Nacional, no conformes con el escándalo del cártel inmobiliario en Benito Juárez, este domingo protagonizaron otro capítulo en su innegable descomposición.

Así las cosas, es muy probable que esta vez lo azules pierdan lo poco que hasta ahora han conseguido, es decir: Benito Juárez, y además de lo ya dicho, será necesario tomar en consideración nuevos factores presentes en la alcaldía.

Si bien es cierto que la demarcación mantiene su perfil clasemediero, también lo es que la construcción de complejos habitacionales con departamentos en renta le empieza a cambiar la cara al supuesto azul invencible.

Por lo pronto, además de lo que tengan que decir las autoridades sobre el vergonzoso acontecimiento, se debe sumar desde ya una explicación de los panistas, cuando menos a su comunidad.

Jorge Romero y Taboada tienen que pensar muy bien cuál es su futuro en las lides políticas, porque hasta hoy la cosa del mañana parece no favorecerlos; por el contrario, día con día nuevos datos, nuevos hallazgos sobre hechos de corrupción forman el relato de la desgracia de uno de los partidos con mayor prosapia en el país y en la ciudad. Lástima.

De pasadita

Desde una campaña urgente de vacunas en lo más difícil de la pandemia, hasta la pacificación de lugares tan peligrosos como Aguilillas, Michoacán, han mostrado el perfil de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Muy a su estilo, no se ha servido de la politiquería como su forma de trabajo. Para ella no hay reuniones secretas con empresarios ni acomodos silenciosos para manipular a la dirigencia de su partido, y aunque de eso no se hable en la Cámara de Senadores este miércoles cuando se pare frente a ellos, seguro son datos a tomarse en cuenta. Ya veremos.

