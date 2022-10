Manuel Bartlett refuta apreciaciones de Galván Ochoa

eñora directora: le ruego que, en uso de mi derecho de réplica, publique los siguientes comentarios en el diario que acertadamente dirige. Me refiero a la columna Dinero, signada por Enrique Galván Ochoa, publicada el 10 de octubre pasado, en la cual se me alude.

Galván Ochoa utiliza una entrevista que realizó a Tatiana Clouthier para, él mismo, introducirme en el artículo. De las 659 palabras que integran el texto, sólo 115 tienen que ver con frases expresadas por la otrora secretaria de Economía (21 por ciento del total del escrito), el resto son conclusiones del columnista.

Entre esa amplia variedad de apreciaciones e inferencias tergiversadas por la opinión de Galván Ochoa, sin ninguna razón ni motivo periodístico, expresa: “Tenía que coexistir con Manuel Bartlett, el director general de la CFE, el de la ‘caída del sistema’ electoral que permitió que llegara a la presidencia Carlos Salinas de Gortari con una sospecha de fraude en contra de su padre, Manuel Clouthier, y Cuauhtémoc Cárdenas. Había dicho que le negaría el saludo”.

¡Qué vergüenza!, al colocar sus propios comentarios junto a los de la señora Clouthier, los hace ver como si fueran de ella y fuera ella quien realiza esas perniciosas apreciaciones, que son del propio Galván. Además de esa deshonestidad, es falsa su acusación.

La caída del sistema es una frase inventada por Diego Fernández de Cevallos. Fue él quien años después, ya como diputado panista, defendió con vehemencia quemar los paquetes electorales, impidiendo con ello su revisión.

La elección del 88, junto con el eslogan que acríticamente repite, no es otra cosa más que el nacimiento del amasiato PRI-PAN, que dio lugar a la serie de reformas neoliberales a las cuales, si la confusa escritura de Galván Ochoa no nos ha engañado, él se opone. Queriéndolo o no, termina como defensor de Salinas de Gortari.

Galván Ochoa: hombre de profundas reflexiones, le recomiendo leer mi libro Juicio por daño moral, estudio de caso la caída del sistema , publicado por Porrúa. Le ayudará a completar sus fuentes de información.

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad

Respuesta del columnista

Señor Bartlett: la caída del sistema es parte de la historia de México. Aprenda del presidente López Obrador a respetar la libertad de expresión.

Enrique Galván Ochoa

El Politécnico requiere transformación radical

Siendo objetivos, pero sobre todo con suprema honestidad intelectual y moral, y de respeto al pueblo de México que tanto aprecia y valora los aportes del IPN a la nación, en temas como ciencia, tecnología, ingeniería, medio ambiente y economía, debemos reconocer que el Politécnico requiere una transformación total e integral.