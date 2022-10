Roger Waters puso en escena una ópera monumental; dibujó su estado de alma

▲ El músico presentó su gira This is not a Drill en el domo de metal. En pantallas gigantescas mostró varias consignas, una de ellas: I Choose Love. Foto Liliana Estrada

Pablo Espinosa Periódico La Jornada

Domingo 16 de octubre de 2022, p. 6 El compositor británico Roger Waters puso en escena la noche del viernes pasado una ópera monumental en la que dibujó su estado de alma desde lo más profundo de su intimidad y conmovió a 10 mil personas que entraron como en un acto mágico, en éxtasis. No, perdón, no es así. Vamos de nuevo: El poeta inglés Roger Waters compuso una serie interminable de cantos a la manera homérica donde narró escenas de guerra y así como el ciego Homero en Ilíada nos hace escuchar el clang clang de las lanzas cayendo, luego de volar cientos de metros, sobre los largos escudos de los contrarios, y el zumbar de las flechas surcando el aire, así el diestro Waters hizo sonar metralletas, drones, hecatombes de esas que acontecen a diario en el planeta. Tampoco, no es la manera. Intentemos de nuevo: El pintor flemático Roger Waters creó un mural monumental ante la mirada atónita de 10 mil almas que corearon cada trazo, aclamaron cada pincelada, vitorearon todo el tiempo, incluyendo pentimentos. Trazó, si lo vemos en planta o en contrapicada, un cuadrángulo, el escenario, sobre una circunferencia, el coso del Palacio de los Deportes, y sobre la tarima central montó un paralelepípedo de pantallas gigantescas de hiper alta definición donde vimos transcurrir la vida. El estudiante de arquitectura Roger Waters puso ahí vestigios de la escuela Bauhaus, Escher, Braque… Menos, no va por ahí. Nuevatentativa: El dramaturgo inglés Roger Waters emuló a su connacional William Shakespeare en una noche mágica donde sucedieron cosas que solamente suceden en el cine, con la diferencia de que, a la manera de su paisano Shakespeare, Waters imprimió brutalidad, convulsión, estallidos de adrenalina, toneladas de emociones puestas en una balanza donde amor y muerte se columpiaron en una puesta en escena que estremeció a 10 mil circunstantes, caídos todos en asombro, y la multitud resultó elevada en una pira de pasiones. ¡Uy!, no. Para nada. Últimaoportunidad: El novelista europeo Roger Waters escribió delante de 10 mil lectores una novela río, donde se abrió en canal en cada párrafo, hilvanó líneas de escritura de renglones cortos, secos, contundentes y el resultado fue una escritura a cuatro manos donde ocurrió una boda, se derramaron lágrimas, se contaron historias muy íntimas, hubo refrendos personales, muy personales y el resultado fue una profunda, muy profunda manera de narrar la vida. Por ejemplo, en el momento de mayor intensidad, escribió lo siguiente, que 10 mil personas leyeron en las pantallas gigantescas que para el efecto había dispuesto sobre el escenario el novelista: “cuando pierdes a alguien que amas, es un recordatorio de que la vida no es un simulacro (la gira se llama precisamente así: This is not a Drill), ¿o sí lo es?”. Así es que, dijo, bailó, cantó, dibujó, gritó: la vida es para vivirla y es hoy, porque todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que sientes y todo lo que salvas y todo lo que das y todo lo que encuentras y conoces, todo eso está por ocurrir porque todo bajo el sol está en sintonía. Fue así como el maestro Roger Waters montó una ópera, armó una coreografía, escribió un poemario, puso en escena una obra de teatro y escribió una novela y ninguna de esas cosas hizo porque lo que en realidad sucedió tiene a 10 mil personas asombradas de cómo su vida cambió en una noche que nunca olvidarán porque esa noche sucedió todo. Fue una noche venturosa.