Mónica Mateos-Vega

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 16 de octubre de 2022, p. 2

Guanajuato, Gto., Única e irrepetible, así será recordada la noche del verdadero gran festejo por el primer medio siglo de vida del Festival Internacional Cervantino (FIC), cuando la compañía de teatro catalana La Fura dels Baus hizo lo suyo: arte sin fronteras, arte en estado puro, arte para romper esquemas, colectivo, libre, gratuito.

Denle a Pep Gatell, director artístico de la agrupación, un espacio y un tema, y hará magia.

El lugar fue la gran explanada al aire libre de Los Pastitos. ¿El pretexto? Narrar en unos cuantos minutos la epopeya libertaria de una ciudad para celebrar los 50 años del FIC.

Después, todo fue para el realizador esperar que no hubiera viento ni lluvia: Hemos clavado muchos cuchillos para que no haya diluvio, me han dicho que aquí se hace este ritual y llevamos haciéndolo varios días , compartió con la prensa por la mañana.

En punto de las 22 horas, el espectáculo se inició cuando cobraron vida los teléfonos celulares de quienes instalaron la aplicación Kalliope2, desarrollada especialmente para transformar al público en un elemento más de la experiencia.

Crearé una segunda narrativa para ti , anunció la pantalla del celular y comenzó el asombro ininterrumpido durante casi 60 minutos. Los cientos de espectadores que decidieron no usar sus aparatos para tomar fotos y video, se maravillaron al tener en sus manos el croar de ranas, luego luces parpadeantes y hasta la llamas que incendiaron la puerta de la Alhóndiga durante la gesta de Independencia.

Por un punto de Los Pastitos brotó una carabela con conquistadores a bordo que llegaron para llevarse el oro y la plata de las minas guanajuatenses. ¡Chifla, abuchea! ¡Nos están robando! , ordenaron los teléfonos más que inteligentes, cómplices del megamontaje, en cuya producción participaron casi 100 personas, entre actores, artistas y alrededor de 30 encargados en la parte técnica, logística y de seguridad.

Hubo guerra, y la paz –también prometida por Gatell en su encuentro con la prensa– dejó con la boca abierta a los presentes cuando surcó los cielos, representada por una enorme paloma blanca, montada por la soprano mexicana Carolina Herrera, interpretando la esperanzadora melodía Pie Jesu.

Experimento ciudadano

Un gran acierto de La Fura es que incluyó en el espectáculo, titulado En un lugar de Guanajuato…, a estudiantes de artes escénicas del estado, así como a jóvenes integrantes de grupos o compañías de teatro y danza independientes que fueron reclutados mediante invitación hecha por la Universidad de Guanajuato.