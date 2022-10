E

n mi entrega del 30/9/22 anuncié el seminario en homenaje a Luis Arizmendi organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). En mi ponencia (antier) incluí lo que había escrito en dicha entrega y añadí un resumen de un pasaje crucial de los Grundrisse de Marx e ideas de György Márkus (GM) sobre la posibilidad de la teoría crítica. Lo que sigue son extractos de lo que añadí. En el pasaje ( Grundrisse, Vol. II, pp. 227-230) Marx expone el cambio central que la gran industria significa para la producción al aplicar en ella la ciencia y la tecnología (CyT), y concluye, a lo que le queda muy bien la expresión de límite objetivo del capitalismo (LOC): El plustrabajo de la masa ha dejado de ser condición para el desarrollo de la riqueza social, así como el no-trabajo de pocos ha cesado de serlo para el desarrollo de los poderes del intelecto humano. Con ello se desploma la producción fundada en el valor de cambio, y el proceso de producción deja de ser apremiante y antagónico . A este LOC hay que añadir los límites naturales objetivos del planeta. Este texto, excepcionalmente autocrítico, plantea el LOC y declara que la ley del valor ha dejado de estar vigente. Lo sintetizo así:

1) El capitalismo (producción de valor) se rige bajo el supuesto que el tiempo de trabajo (TT) es el factor decisivo en la producción de riqueza; 2) Pero con la gran industria la creación de riqueza depende menos del TT y más del poder de los agentes puestos en movimiento que depende sólo del avance de la CyT. 3) Se genera una desproporción cuantitativa entre TT y producto, y cualitativa entre trabajo abstracto y el poderío del proceso de producción (PP). 4) El hombre pasa de agente principal a supervisor y regulador del PP. 5) Entre el hombre y la cosa, en vez de la herramienta se interpone ahora un proceso industrial. 6) El pilar deja de ser el trabajo que es remplazado por el desarrollo del individuo social que se apropia la fuerza productiva general (comprensión y dominio de la naturaleza). 7) El robo de TT ajeno, la plusvalía, base de la riqueza actual es una base miserable comparada con el fundamento actual. 8) Al dejar de ser el trabajo vivo la gran fuente de la riqueza, el TT deja de ser su medida. 9) El plustrabajo deja de ser la condición del desarrollo de la riqueza social.10) Se desploma la producción fundada en el valor de cambio. 11) Reducción al mínimo del TT necesario. 12) Al tiempo liberado corresponde la formación artística y científica y el desarrollo de las individualidades. 13) El capital reduce al mínimo el TT, pero lo sigue considerando la medida y fuente única de la riqueza. 14) Desata los poderes de la CyT para que la creación de riqueza sea independiente del TT, pero quiere medir con él las gigantescas fuerzas creadas y limitar estas fuerzas para que el valor creado siga siendo valor. 15) El desarrollo del capital fijo (maquinaria) revela el grado en el cual el general intellect, que es ahora la fuerza productiva central, controla las condiciones del proceso social.