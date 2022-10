Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 6 de octubre de 2022, p. 7

Francisca Valenzuela se ha inspirado tanto de su contexto social como de su experiencia personal; por eso, en su música lo mismo hay cabida para temas personales como sociales. Aunque la cantante se ha dedicado predominantemente a hacer pop-rock, eso no le ha impedido dirigirse a problemáticas de su país, Chile, así como del resto de Latinoamérica. Hay una rebeldía en buscar lo bonito, la verdad, en vivir verdaderamente, de forma sabrosa , señaló a La Jornada.

Mi inquietud social tiene que ir de la mano con lo artístico, porque en el fondo yo vivo en un mundo, no en abstracto. Vivo en un contexto, y sí me moviliza. Eso no significa que voy a estar siempre escribiendo de lo social, ni me considero una autora trovadora social, pero sí aparece ese contexto y esa inquietud en el nivel de la experiencia de vivir. No vivo a solas, aislada, y me interesa y me importa y me moviliza , explicó.

Sin embargo, para asumir su actual forma de hacer música, tuvo que atravesar por un largo proceso de autoexploración. Cuando inició su carrera, por 2006, la chilena comenzó hablando de forma espontánea de temas como la rabia, la sexualidad o la frustración; ante ese hecho y el tipo de música que hacía, la gente solía cuestionarla: ¿por qué eres tan histérica?, ¿por qué eres tan ruidosa?, mejor quédate callada. Compórtate , recordó.

Pero para la cantante, dicha postura estaba relacionada simplemente con su experiencia personal. Considero que escribo desde un lugar muy confesional. Es muy directa, muy íntima, es una búsqueda personal que creo que después resuena con las demás personas. Y considero que eso personal también es político, y en el caso de muchas de nosotras, la experiencia de ser mujer y visibilizar ciertas partes que pienso que han sido invisibilizadas , señaló. “No me daba cuenta de que había una propuesta subversiva ahí, porque para mí simplemente era expresar mi punto de vista experiencial, ¿cachai?”

Con el tiempo, Francisca Valenzuela se hizo más consciente sobre cómo su experiencia y posturas se decantan en su música. Yo como ciudadana, mujer, ser humano en el mundo, ¿qué me conmueve?, ¿qué causas? ¿cómo lo integro a la música?, ¿cómo uso la plataforma?, o ¿cómo participo?, o ¿cómo apoyo a quienes están promoviendo esas causas y cómo puedo formar parte de eso? , señaló.

Asumir esa otra parte, también ayudó a la cantante a ir más allá de la parte creativa. Diez años después de iniciar su carrera, fundó una plataforma musical feminista llamada Ruidosa, mediante la cual se han organizado paneles, talleres y festivales a lo largo de América Latina. Y eso salió porque, más allá del compromiso social, o decir hay una problemática y quiero aportar, también me sentía supersola en la música , admitió la chilena.

Me sentía supersola

Buscando evitar la soledad, se preguntaba: “¿Cómo no hay un espacio para compartir las experiencias y desmitificar los procesos?, y también surgió por eso. Ruidosa me dio mucha energía y validación. Estaba chata, yo decía: ‘odio esta carrera. Es demasiado difícil. Me siento permanentemente inadecuada’, ¿cachai? Cosas que eran emocionales, pero también estructurales que pasaban”, añadió.