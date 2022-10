E

l Politécnico que existe no puede ser verdad. Esta es la formulación que resuena a lo largo y ancho del genuino y legitimo movimiento estudiantil actual. Y es que nuestra juventud politécnica se niega a que las condiciones con las que fueron recibidos en las aulas sean las de la institución educativa de ciencia y tecnología más importante del país.

Hay una peculiaridad muy importante a tomar en cuenta, debido a la pandemia los estudiantes de primero, tercero y quinto semestres apenas conocieron su escuela. Si ya tomar clases en línea sin una plataforma digital producida por el Politécnico fue una experiencia que develaba las carencias del instituto, al llegar a las aulas se percataron de los efectos del desmantelamiento del que fue objeto el instituto durante el periodo neoliberal. Esta juventud se niega rotundamente a padecer la herencia neoliberal. Exigen una educación superior a la altura del tamaño de los retos que tendrán que afrontar en el siglo XXI: exigen laboratorios, clínicas, aulas, Internet, docentes y un largo etcétera para prepararse de forma integral.

No es para menos. El aumento de la matrícula generó un efecto dominó. No es que se nieguen a que la matrícula aumente; de hecho, esa fue una de las mayores exigencias del movimiento estudiantil durante los últimos años. El problema reside en que las autoridades politécnicas no asumieron el compromiso de aplicar una política de transición posneoliberal. Fue claro que no establecieron una ruta crítica para cumplir con la encomienda presidencial. Creyeron que las condiciones de precarización laboral y carencias materiales existentes podían seguir cubriendo las nuevas necesidades. Se equivocaron profundamente. Justo por eso una de sus principales demandas se ha centrado en las instalaciones, el mejoramiento y sobre todo la seguridad de éstas.

Tras el sismo de septiembre de 2017, ante la gravedad de los daños en las instalaciones de varias escuelas, se estableció en el IPN un comité de reconstrucción como medida de transparencia para el manejo de fondos, mismo que tuvo sesiones para resolver los problemas más inmediatos respecto de los edificios dañados. Éste exigió estudios especializados para garantizar la integridad de la comunidad, lo que llevó a establecer que se necesitarían 966 millones de pesos para una reconstrucción que garantizara condiciones de seguridad. Por ejemplo, el primer dictamen del edificio C de ESCA Tepepan el director responsable de obra (DRO) recomendó demolición. No fue el único.

El IPN estaba asegurado por 12 mil millones de pesos debido al valor de sus instalaciones, y por el sismo el seguro cubría hasta mil 900 millones. La trayectoria ya estaba trazada en función de una política de seguridad, pero a la llegada del doctor Mario Alberto Rodríguez Casas a la dirección general, justo en el tiempo de las campañas políticas, nunca se convocó a una sesión del comité de reconstrucción, al tiempo que se nombraron nuevos funcionarios para elaborar otros estudios que disminuyeron en 89 por ciento el valor de la reconstrucción.