El Zócalo es el corazón del país y llenarlo de libros tiene un significado muy importante, ya que es un lugar donde no solamente convocamos a las personas que acostumbran acudir a una feria del libro, sino a todas las que accidentalmente lo cruzan y los queremos atrapar para volverlos lectores. ¡Qué mejor lugar para que eso suceda!, pues aquí no sólo se viene a comprar libros, sino a escuchar debates sobre temas que en estos momentos son muy importantes para todos.

La directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo, Paloma Sáiz Tejero, explicó que el lema de este año es América Latina a la Vanguardia, “porque se viven momentos convulsos en el continente y necesitamos no solamente ver dentro de nuestro país, sino de la región que nos une tanto, porque somos un espejo para muchos países y el Zócalo es el lugar ideal no sólo para la literatura, sino para la política, la historia, la música, así como las luchas sociales y las luchas feministas.

Habrá más de 238 actividades presenciales, con excepción de la charla virtual que ofrecerá el lingüista, filósofo y activista estadunidense Noam Chomsky. Toda la programación se transmitirá en las redes sociales de la feria y de la Brigada para Leer en Libertad.

Participarán 460 escritores, analistas políticos, músicos, periodistas y artistas visuales de Italia, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Sarajevo, Estados Unidos, China, Venezuela, Colombia, Cuba y, por supuesto, México, a quienes se podrá escuchar en presentaciones de libros, charlas, conciertos, mesas políticas, debates, programas de televisión, homenajes y mesas redondas, entre muchas otras actividades. El viernes 14 de octubre, de 20 a 23 horas, se llevará a cabo una gran venta nocturna.

Sáiz Tejero detalló que si algunos autores no asisten a esta feria es porque no quieren, nosotros no le hemos cerrado las puertas a nadie, hemos invitado a todos por igual . Puntualizó que no es cierto que el encuentro se hace sólo con escritores e intelectuales simpatizantes del actual gobierno, como le cuestionó un reportero, pues quienes quieren participar en la FIL del Zócalo entienden que hay que comunicarse con el pueblo, que es nuestro publico, pero hay algunos (autores) que desafortunadamente desprecian a ese público y piensan que lo mejor es estar en un salón encerrados con cuatro gentes, esos son los que no quieren venir al Zócalo .

La secretaria de Cultura capitalina, Claudia Curiel de Icaza, informó que los tres foros principales llevarán los nombres de Ricardo Flores Magón, Rosario Ibarra de Piedra y Ernesto Cardenal, con el fin de reflejar el espíritu disidente y de búsqueda de libertad que ha caracterizado a la feria en sus 22 ediciones. Entre los homenajes que se realizarán, añadió la funcionaria, se dedicarán momentos a Almudena Grandes, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Rojo Arthur, Carlos Martínez Rentería y Elena Poniatowska.

La Feria Internacional del Libro del Zócalo, en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tendrá un horario de 11 a 21 horas. El programa completo se puede consultar en la página de internet de la FIL: http://www.filzocalo.cdmx.gob.mx