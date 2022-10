Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de octubre de 2022, p. 31

Entre desacuerdos y reclamos de representantes de partidos políticos y consejeros electorales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó entregarles 61.2 millones de pesos por concepto de prerrogativas correspondientes al último trimestre del año.

Esa cantidad es parte de los ahorros y políticas de austeridad que se aplicaron a principios de este año; sin embargo, no completa en su totalidad la cantidad que debe cubrir.

Son cerca de 45 millones de pesos los que faltarían por entregar, por lo que el IECM solicitará a la Secretaría de Administración y Finanzas que 39 millones de pesos del financiamiento a Morena –que se le van a descontar como sanción por no haberlos ejercido en 2019– puedan distribuirse entre el resto de los partidos.

En respuesta al acuerdo que contempla distribuir 61.2 millones de pesos de manera diferenciada entre octubre, noviembre y diciembre, el representante del PAN, Andrés Sánchez Miranda, dijo que los partidos no somos Coppel; no somos aboneros para recibir parcialidades .

Así también respondió el representante del PRD, José Augusto Velázquez, quien reprochó que los consejeros prefirieron mantener sus altos salarios en lugar de cumplir con sus obligaciones constitucionales.