Al igual que lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, la mandataria señaló que los gobiernos de la Cuarta Transformación no realizan estas prácticas, pues sólo “un gobierno autoritario y que tiene miedo se dedica a espiar a la oposición o a todo aquel que no piensa como el gobernante.

Y nosotros no sólo no tenemos miedo, sino que sabemos que la democracia tiene que ver con disentir. Algunas gentes piensan como nosotros, otras no; algunas están de acuerdo en algunas cosas y en otras no están de acuerdo, y eso es parte de la democracia. Y nosotros jamás vamos a espiar a nadie para poder saber qué es lo que hacen para poder tomar decisiones , expuso.

Amparan a Vizcaíno

En otro asunto, el juzgado décimo tercero de distrito de amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México le otorgó la suspensión provisional al ex director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez Luis Vizcaíno Carmona contra cualquier orden de aprehensión que se haya librado a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En agosto pasado, el ex funcionario fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que permanece privado de la libertad en el Reclusorio Norte.

Vizcaíno Carmona señaló que el mandamiento judicial se libró el 4 de septiembre, y señaló como autoridades responsables a los titulares de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Federal Ministerial, ambos de la FGR.