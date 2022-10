Cuando las agrupaciones de jazz comenzaron, sus primeras presentaciones fueron en escenarios dedicados al rock, porque no había dónde meternos; entonces se fue abriendo un camino , detalla Samo. La instrumentalización y la falta de cantantes les daba otra aura. De alguna manera llega más directo al cerebro tener una letra que quizá remita a algún sentimiento en particular, como el pop que tiene la voz , estima Maldonado.

Maldonado, quien vive en Canadá, señala: Uno a veces, como vive inmerso en el sabor mexicano, no se da cuenta , de modo que el intercambio que ha recibido de escuchas de otros lados le ha hecho notar lo latino que suena. Antes, como que no pensaba en eso, simplemente lo disfrutaba o no, y ahora sí me suena bien latino. Creo que eso es interesante de notar porque cuando te das cuenta de ese potencial, lo empiezas a dirigir y te puede llevar por un montón de lugares , destaca.

Tornamesas

Troker y Los Dorados también tienen en común elementos como la experimentación con música electrónica y el uso de tornamesas, algo que ha ayudado a insistir en sus proyectos.

Siempre pienso: ¿por qué eres músico, qué te motiva a estar haciendo esta música que es bien difícil que se escuche en otros lugares? Pero cuando escucho a Troker, cuando toco con Los Dorados, siento esa emoción de cuando por primera vez tomé un instrumento, y esa aventura, y ya lo que va ocurriendo alrededor creo que es un producto de esa misma vibra , describe Maldonado.

El paso de los años y la contingencia sanitaria también dan perspectiva a lo que las bandas de jazz han logrado. Creo que es importante siempre saber dónde está uno, y más en estos tiempos en que ha habido tanto cambio en la industria. Todo lo que ha pasado con la pandemia nos frenó muchas cosas, y ahora hay que volver a una industria diferente y a un público que se ha transformado también , agrega Samo.

Sin embargo, dos décadas y el cambio también dan confianza a los músicos. Nos cayó bien un poco la pausa, porque ya llevábamos muchos años de ajetreo; además, hemos tenido chance de ensayar, cosa que es rara en Troker , acepta el bajista.

Para la presentación en el Lunario, la banda adelantó que tocarán una canción inédita, misma que subirán a plataformas de streaming pronto. Su intención por ahora es seguir publicando sus temas conforme los produzcan. Los Dorados, en tanto, promueven su reciente material, el álbum Nueva Luz.

Las novedades sobre las agrupaciones se pueden seguir en sus redes sociales @losdoradosmx y @trokerofficial.