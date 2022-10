Afp

Los Ángeles. El escalofriante incidente del joven mariscal Tua Tagovailoa, de los Delfines de Miami, volvió a poner el foco sobre los riesgos de conmociones cerebrales y otras lesiones en la cabeza en el futbol americano y las medidas de prevención de la NFL.

La asociación de jugadores de la liga solicitó abrir una investigación al equipo de la Florida por la posi-ble violación a los protocolos, luego que su pasador sufrió dos lesiones en la cabeza en un lapso de cuatro días y lo dejaron regresar al campo para jugar contra Buffalo, el domingo, y ante Cincinnati, el jueves.

El jugador hawaiano recibió una veloz tacleada del liniero Josh Tupou que lo hizo desplomarse de espaldas y golpearse la cabeza contra el césped del Paycor Stadium de Cincinnati (Ohio), en el partido del jueves que perdió Delfines.

Tagovailoa, de 24 años, fue evaluado en un hospital por lesiones en la cabeza y el cuello, pero regresó con sus compañeros en el vuelo de retorno a Miami.

Fue una situación muy alarmante para todos nosotros. Hablando ayer con él, creo que todavía sentía algunos de esos dolores de cabeza , dijo el entrenador de los Delfines, Mike McDaniels. Precisó que su jugador ingresó en el protocolo de prevención de conmociones cerebrales y estaban pendientes de los resultados de varias pruebas, como una resonancia magnética.

Fue difícil no terminar el partido y no estar ahí para mis compañeros; sin embargo, agradezco el apoyo y el cuidado que he recibido de los Delfines, mis amigos y familia , publicó Tagovailoa en Twitter.