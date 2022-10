Dpa

Sábado 1º de octubre de 2022, p. 3

Colonia. El camino hacia el periodista de investigación alemán más reconocido lleva a una calle estrecha y silenciosa, luego por un pasillo frío hasta un patio, donde hay una caseta de jardín en cuyo interior está sentado Günter Wallraff.

Este sábado cumple 80 años. Pero no es un tema que le importe. No es un mérito volverse tan viejo , dijo. Y no me gusta mucho que me agasajen .

Obrero, inmigrante, repartidor de paquetes, indigente, panadero y empleado de call center: cuando Günter Wallraff informa sobre la vida cotidiana de los que menos tienen, generalmente él ya la vivió.

Con identidad falsa, se infiltra en un ambiente, experimenta la explotación en su cuerpo, para luego poder contarla y denunciarla.

Desde 2012, revela para la cadena RTL con Team Wallraff condiciones de trabajo dudosas. Entre otras cosas, investiga los cuidados asistenciales, la logística y la hostelería.

En la parte trasera de su estudio, hay una estantería con ediciones de su título más exitoso, Cabeza de turco, traducido a 38 idiomas y con más de 5 millones de copias vendidas en alemán desde su publicación en 1985.

Este título fue publicado en español por la editorial Anagrama, que también tradujo a nuestro idioma El periodista indeseable y Con los perdedores del mejor de los mundos.

En la casa en Colonia-Ehrenfeld, en la que vive ahora, estuvo en su momento el negocio de su padre. Allí se fabricaban pianos.

Transformó una antigua casa de carruajes lindera en un centro cultural con espacios para exponer su colección de piedras y esculturas.

En el edificio delantero, construyó viviendas. Muchos necesitados y perseguidos se alojaron allí, como el cantautor Wolf Biermann tras ser expulsado de la ex República Democrática Alemana, y el indigente Richard Brox, cuya biografía se convirtió luego en bestseller.