Adriana Castillo Román

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 1º de octubre de 2022, p. 3

Hoy a las 19:30 horas, por el Canal Catorce, se transmitirá una entrevista con el pintor y escultor mexicano de origen suizo Roger von Gunten, quien, entre otras cosas, enfatizó el poder transformador del arte.

Varias obras de Von Gunten, entre dibujos, gráficas, escenografías de ópera y de teatro, esculturas y pinturas, se podrán admirar en el audiovisual coproducido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Canal Catorce del Sistema Público de Radiodifusión (SPR). En todas las piezas es evidente la inspiración de la naturaleza, pues sobresalen los colores que sólo dejan adivinar volcanes, peces, lagartos, mujeres-mariposas, palmeras, mar, pericos.

–En varias entrevistas ha dicho que su inspiración para crear son el silencio, la paz y la buena luz para pintar. ¿Qué otras musas tiene?

–Pajaritos, las chachalacas, un perro, gatos, tlacuaches. Todos vienen en la mañana y hacen un ruidero. El silencio, finalmente, es muy parlante –respondió en medio de los árboles del cerro del Tepozteco, donde vive y tiene su taller.

–Es posible que por ese silencio parlante su pintura tenga una estrecha relación con la música, ¿no es así? Es sabido que desde la antigüedad los creadores y los teóricos han reflexionado sobre las relaciones entre las diferentes artes, pero procurar la relación entre la música y las artes visuales se hizo más intenso a principios del siglo pasado. Se considera que Paul Klee fue uno de los pioneros en la imitación de la música en su lenguaje plástico. En otras oportunidades, usted se ha referido a esos escritos y a la pintura de Klee, por eso le pregunto: ¿de qué manera está presente la música en su obra?