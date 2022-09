L

o hemos dicho: ningún disco de banda elástica se parece entre sí, aunque en todos convivan la inteligencia, la sinceridad, la irreverencia, el desparpajo; pero, ante todo, el poder instrumental y conceptual para proponer nuevas rutas, nuevas formas. Ellos, más que compositores, son propositores. E invariablemente te dejan un estupendo sabor de boca.

Nos faltaba platicar sobre el nuevo disco con tres de ellos.

Sósimo hernández y su bajo eléctrico debutan con banda elástica en el álbum banda elástica 2. Actualmente da clases en la escuela superior de música, pero la mayor parte del tiempo la pasa en su casa de huitzilac donde tiene un temazcal y siembra maíz, frijoles, habas.

“Mira, me pareció un muy buen ejercicio, independientemente de nuestra costumbre como improvisadores. Aunque no estaba preparado y terminé grabando en un estudio. No tenía un interfaz; primero lo mandé por mi teléfono y sonaba horrible.

“El espíritu del free son las improvisaciones en vivo. Y ahora fue que te mandaran un motivo y tú desarrollarlo; cada quien buscando desde su casa cómo contribuir a la propuesta. Es la libertad donde tengo la oportunidad de escoger con arco, con pizzicato.”

Y ahora con mucho tiempo para pensar en tu intervención.

Claro, para buscar sonidos, con la libertad de irte por ahí o por otro lado, que es justamente lo interesante.

¿Qué te pareció el resultado? A veces lo siento un tanto denso; tal vez por lo friqueados que andábamos todos en ese tiempo.

“A mí me gustó, fíjate. Me agradó la experiencia con esos nuevos parámetros. La densidad está ahí, pero de siempre. Aunque a mí se me hace aburrido hacer una pista y luego grabar sobre esa pista. Pero eso es algo personal; 30 o 40 años toqué standards. Ya no hago eso.”

Guillermo portillo ingresa a banda elástica en 1987 y debuta con su sax alto y sus flautas en banda elástica 2. Desde 1994, el maestro radica en morelia, dando clases en el conservatorio de las rosas y como flautista de la orquesta sinfónica de michoacán.

“No digo que este disco sea lo más bello del mundo, pero sí hay una propuesta que sí es de banda elástica, que no pretende ser un fiel intérprete del jazz; tenemos perfiles ligados a otras cosas, a la música clásica, a la contemporánea. Y sí al jazz, que me encanta tocarlo, pero nunca he sido especialista en standards. He estado muy metido en la improvisación; claro, buscando otras maneras de sacarle jugo a esa expresión del siglo xx que fue el jazz. Cuando vi a anthony braxton en nueva york me di cuenta que el sax puede tocarse de otra manera.