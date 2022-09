Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de septiembre de 2022, p. 7

Una experiencia mágica, donde la música del Divo de Juárez entrelazada con una producción de circo multisensorial , que incluye impresionantes actuaciones áreas y acrobáticas, se vislumbra en el espectáculo Cirque música querida, la celebración oficial de Juan Gabriel.

La producción, en homenaje al cantautor fallecido hace seis años, incluye alrededor de 30 de sus canciones. Se estrenará el 20 de octubre en el Teatro San Rafael, con la autorización de Iván Aguilera, hijo y heredero universal del autor de Amor eterno.

Stephen Cook, productor y fundador de TCG Entertainment y Cirque Música, quien se asoció con Ocesa y Morris Gilbert, productor ejecutivo del espectáculo, señaló que la iniciativa escénico-musical es una forma de honrar el brillante legado de Juan Gabriel , que se planea llevar a otras ciudades e incluso a Estados Unidos, así como Centro y Sudámerica.

Hace casi dos años, comenzó a configurarse el proyecto artístico, que convocó a un equipo de expertos en el tema, además de numerosos creativos y a un gran elenco de artistas mexicanos y de otros pasíses , explicó Cook. Contó que las negociaciones con el hijo del cantautor fueron de manera cordial y sencilla .

Iván Aguilera, en un video transmitido en conferencia de prensa, sostuvo: Estamos muy contentos de presentar el espectáculo; es una visión en la que vemos una realidad. Queremos compartir toda esa felicidad que nos ha traído. Nuestro equipo ha trabajado mucho tiempo para realizar algo que engloba los colores, la energía y alegría de mi padre .

Agregó: Desde el momento en que vimos los diseños, el guion, los trajes, los bailarines, se sintió su presencia. Estamos orgullosos de este proyecto y de seguir honrando el legado de mi papá .

Iván Aguilera ha sostenido diversas batallas legales, como la impugnación testamentaria, además de que hace unas semanas, se filtró que el abogado y albacea, Guillermo Pous (quien recuperó diversas propiedades, así como derechos de imagen y música, entre otras), ya no trabajaría con él. La razón, no confirmada, es que el heredero del autor de El Noa-Noa no quiso cubrir adeudos para todos los acreedores.

Carrera prolífica y talentosa