Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de septiembre de 2022, p. 33

Morena no quitará el dedo del renglón para crear una comisión que investigue los casos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, sentenció Martha Ávila Ventura, coordinadora de esa bancada en el Congreso de la Ciudad de México.

Luego de que alcaldes y diputados de oposición volvieron a exponer que son víctimas de persecución política, la morenista dijo que están demostradas las faltas que han cometido, como, por ejemplo, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien tuvo que ofrecer una disculpa pública por haber golpeado a un par de policías.

“Nosotros, como grupo parlamentario, no vamos a quitar el dedo del renglón para crear la comisión especial; necesitamos revisar las leyes para que no existan vacíos que permitan a servidores públicos enriquecerse.