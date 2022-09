▲ Cuando el violín entró a escena, el Auditorio Blackberry guardó silencio, del fondo surgió una voz angelical, los ritmos tomban forma y la reserva se convirtió en un estruendo de gritos y aplausos. Foto Geraldine Sanabria

Después de tanta algarabía, las luces se apagaron y los integrantes de Rhye salieron a escena, hasta el final Mike, con una playera blanca y su particular forma de tomar el micrófono, la que inspira tranquilidad, armonía y paz.

Al sonar las primeras canciones los gritos no se hicieron esperar, las mujeres se soltaron el cabello y los hombres bailaban junto a ellas sosteniendo los vasos de cerveza.

Empezaba una gran noche, todo el mundo aplaudía y bailaba. Sin embargo, al transcurrir los minutos el ambiente bajó de lo energético a lo más íntimo al entrar el violín a la función y dar paso a canciones como Open, seguido de Taste, y este era apenas el comienzo de la intimidad, pues en el interludio del concierto, el artista solicitó que todos que guardaran silencio para realizar una especie de meditación en conjunto. Al cerrar los ojos sólo se escuchaba un sonido: el silencio; después, del fondo surgió una voz que parecía la de un ángel, poco a poco los ritmos tomaban forma y el silencio se convirtió en un estruendo de gritos y aplausos por la actuación.

Tras el momento íntimo, brotaron más pases de baile con canciones como The Fall, Song of for you y Please. En pleno auge y ante la sorpresa de la gente, el artista agradeció por asistir y salió sin que hubiera necesidad de elaborar un gran discurso, ya que su música habló por él aquella noche de miércoles en el Auditorio Blackberry.