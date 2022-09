▲ Con la combinación de técnica tradicional y abono natural, el productor de amaranto Rafael Suárez Suárez, de 61 años, dice en entrevista con La Jornada que siembra la semilla del futuro, junto con sus hermanos y un nieto en los terrenos de la ex hacienda de San Nicolás Tetelco. Foto Cristina Rodríguez

Por lo que ha leído en Internet, en su teléfono, afirma convencido que el amaranto es el alimento del futuro, no sólo por sus propiedades nutritivas al tener un mayor contenido de calcio y hierro que otros cereales, además de distintos minerales, y sobre todo porque la semilla dura muchos años, yo he tenido semilla que me ha durado 15 años, pero dicen que dura hasta 50 .

Comentó que el amaranto no sólo sirve para elaborar las tradicionales alegrías, se puede hacer harina y se utiliza para producir galletas, panqués, atoles y tamales; la semilla germinada se puede poner sobre las ensaladas.

Agrega que con el amaranto también se hacen comidas saladas, como las albóndigas en caldo de jitomate. Dice que su esposa lo mezcla con harina de amaranto, carne molida de res o de pollo o con arroz, tiene que llevar otra cosa porque se cuartea si es puro amaranto , le pone cebolla y perejil picados, su sal, un huevo y hace las bolitas.

Luego hace el caldillo, muele en la licuadora los jitomates, chile, ajo, cebolla y lo cocina en una cacerola. En una sartén sofríe las albóndigas y luego las pasa al caldo para que se terminen de cocinar, es muy sabroso .

Rafael tiene ahora 61 años y cuenta que al igual que sus hermanos se dedica al campo porque son hijos de campesinos: Somos cuatro ya nomás, falleció uno, y los cuatro que quedamos estamos sembrando el amaranto y la verdad siempre nos ha gustado el campo y ya que tenemos la maquinaria la aprovechamos .