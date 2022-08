Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de agosto de 2022, p. 11

Sabinas, Coah., Las bombas de extracción siguen trabajando las 24 horas del día en la mina El Pinabete, pero familiares de los 10 mineros atrapados en el yacimiento desde el 3 de agosto pierden la esperanza de rescatarlos con vida.

El nivel de agua en los túneles del venero no cede, y las autoridades encargadas de los trabajos de rescate no reportan avances significativos a quienes esperan que sus padres, hijos y hermanos regresen a casa con vida o, al menos, que sus cuerpos sean recuperados.

Poco a poco, el campamento que desde hace dos semanas fue hogar de quienes esperan un salvamento va quedando vacío, las fuerzas se agotan y el cansancio aumenta.

Con la súbita inundación de la mina el domingo 14 y el inicio incesante de las labores de desagüe, la esperanza de encontrar sobrevivientes va en caída. Estamos como empezamos , manifestó el pariente de un obrero.

Antonio Cabrales, de 81 años, aguarda noticias de su hijo homónimo. No se ha ido del campamento pero considera que ya es mucho tiempo desde el accidente, y no se sabe nada de los mineros. De perdida que los saquen, porque no hay que perder la fe, pero es mucho ya .