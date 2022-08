Esta propuesta académica, dirigida a personas de más de 60 años, la cual tendrá lugar en el Salón de Ensayos del recinto de avenida Revolución, me parece que se realiza en un momento muy oportuno, generoso, de la vida que me permite acercarme a mi generación y platicar de tú a tú .

Puntualizó: Quien asista, puede no tener experiencia, algún vínculo, inquietud o, tal vez, algo se le quedó en determinado momento; ese no es el problema, la cuestión es que se animen a hacer otra cosa y se paren en el escenario .

Sin duda, enfatizó, es medular el primer encuentro; cuando vea a la gente que llega, ahí determinaré qué obras, planteamientos o posibilidades de texto emplearé . No se trata, agregó, de calidades, sino de capacidad de riesgo para jugar, lo que importa es que lo hagan .

La actriz también aseguró que la pandemia nos puso en otro lado a todos los seres humanos y eso cargó conflictos de todo orden; confío que aprendimos a vivir con esto y tenemos derecho a seguir viviendo y tratar de ser felices a veces, aunque no se pueda todo el tiempo .

Por eso, insistió, es medular y me interesa mucho el tema de la soledad; la Luna está sola, sin embargo, ilumina, cambia y es inspiración del poeta. Incluso, puede ser gozosa y no un drama si te abres a lo que te toca vivir; una cosa es estar solo y otra sentirse solo. El teatro jamás te hará sentir soledad, eso te lo firmo .

Rábago destacó: “Si alguien se anima a llegar, aunque tuviera dificultades físicas o lo que sea, entra y le buscamos un espacio, pues, como dice mi maestro y mentor Luis de Tavira, ‘lo importante de la reunión, es la reunión’”.

Entonces, añadió, ya que lleguen los interesados, tenemos ganado 50 por ciento del proceso, porque ya están ahí; lo demás es aprovechar su presencia. Esto quiere decir que hubo un impulso, propio y de voluntad, lo cual es un gran paso .

Para Teresa Rábago, su profesión es una especie de vocación conventual, pues tengo paz, luz y muchas cosas. El camino del teatro y ser actor, te lleva a otras actividades, pero he hallado que quien descubre su vocación, encuentra su misión .

De hecho la pandemia me aterró, porque creí que veía el fin de mi profesión; no lo podía creer, todo estaba cerrado; además, el teatro hace todo lo que estaba prohibido en la emergencia sanitaria: acercarte a un lugar oscuro, sin ventilación, sin cubrebocas, hablándole a la cara a la gente, desarrollando emociones, tocando al otro... todo lo que no se podía. Así que retomar la vida y hacer esto me tiene más serena .

Ahora, convencida de que tendrá que vencer resistencias , Rábago ha estructurado el taller teatral con una duración de 80 horas, distribuidas en cuatrimestres con dos sesiones semanales de tres horas.

De esta forma, los participantes profundizarán en temas concernientes a la escena, como el ritmo, el tiempo, la memoria y la práctica. Los requisitos son usar ropa cómoda, llevar agua y disposición para practicar los ejercicios propuestos .

El otro lado de la Luna tendrá cupo para 14 alumnos, de forma gratuita, del 13 de septiembre al 8 de diciembre, martes y jueves de 11 a 14 horas en el Centro Cultural Helénico. Las personas que deseen inscribirse deben hacerlo a través del correo [email protected] o marcar al 55-4155-0900, extensión cero.