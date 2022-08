Lillini manifestó su molestia por la manera en la que fue despedido su equipo el domingo en Ciudad Universitaria. Reiteró que, para lograr una reacción positiva en lo futbolístico, es necesario erradicar la violencia, incluso si los resultados no favorecen.

Si alguien tiene que ocupar mi puesto y es mejor que yo, bienvenidosea. Está bien que siempre se diga que el remplazo de uno es tan grande (en jerarquía), pero, para sacarme de este puesto, vamos a transpirar bastante , sostuvo el argentino de manera segura, desestimando las versiones que lo ponen fuera del club en caso de no ganar ante Tigres y Chivas, sus próximos rivales.

La goleada del pasado domingo ante Santos (1-5), en el estadio Olímpico, desató el enojo de la afición universitaria, que agredió a cuerpo técnico y jugadores lanzando objetos desde las gradas. Uno de esos proyectiles estuvo a pun-to de alcanzar al técnico Andrés Lillini, quien ayer reiteró que no tiene pensado renunciar a su cargo.

Estamos en una situación de mierda, pero Dani (Alves) no es el único responsable , afirmó el argentino Nicolás Freire, capitán de Pumas, en referencia a las tres derrotas consecutivas que arrastra el equipo en la Liga Mx y los 17 goles recibidos desde el partido amistoso con el Barcelona, en el torneo Joan Gamper. Tenemos gente y calidad para salir adelante .

Tenemos que dar un mensaje al aficionado y las redes sociales, porque cambian la forma de ver a la gente. (La violencia) se desata en hechos que no son buenos para mí ni para ningún entrenador. Es una situación incómoda, difícil, y esas respuestas (de la afición) no me parecen propias de un momento que estamos viviendo como socie-dad , subrayó.

En tanto, el portero Julio González, uno de los más silbados por los seguidores felinos, compartió su sentir en redes sociales y pidió un voto de confianza para corregir el rumbo que lleva el equipo, ubicado en la antepenúltimo lugar del torneo con ocho puntos de 27 posibles.