Viernes 19 de agosto de 2022, p. 8

El espectáculo La estrategia del avestruz aborda temas sociales de forma onírica y surrealista, paradojas afectivas, traumas y lesiones producto del abuso sexual. Cuenta con una ingeniosa escenografía minimalista, manipulación de objetos, malabar de contacto y clown.

Aunque no hay prueba de que las avestruces esconden la cabeza en agujeros para evadir una amenaza, la imagen está en el imaginario colectivo para describir la actitud de quien no quiere enfrentar lo que está pasando. La estrategia de la evasión, seguida de la táctica de la negación, parece ser la guía de acción de esta obra autobiográfica, que hace cuestionarnos sobre la capacidad y disposición para mirar hacia adentro y, aunque no resolvamos nuestos traumas, permitirnos caminar hacia adelante.

La idea original es de Liz Paprika Bombin (Elisabeth Santos), francesa residente en Brasil, quien decide usar el arte y el humor como medio de sublimación para contar su historia y a través de ella ayudar a otros en su proceso de sanación. Con la obra busca crear conciencia y después apoyar por medio de los talleres y conversatorios que imparte.

La estrategia del avestruz es un proyecto pensado para ser incluyente. Es una obra impregnada de magia y sensibilidad en la que la autora revela que sufre de una condición discapacitante llamada hiperacusia (extrema sensibilidad a los sonidos) y que de igual forma ha desarrollado otros síntomas sicosomáticos resultado de los abusos que vivió en la infancia. El espectáculo conecta con el mundo de las emociones donde el cuerpo toma una gran importancia para expresarlas.

Liz Paprika mezcla este deseo de expresar lo vivido en el escenario y su amor por las diferentes culturas de América Latina. Consiguió financiamiento de La Funarte (Brasil) y el apoyo de Iberescena para contar con artistas de cuatro países en su proyecto. Andrea Peláez, coreógrafa y directora de Cirko De Mente, y coautora; Juan Paulo Argadoña (alias Metralleta), chileno cocreador del guion y la escenografía, y Luciano Valdez, argentino director de malabares. Los efectos sonoros están a cargo de Luciano Menderete, Caeté Raíz y Jesús Días, de la Sensacional Orquesta Lavadero, director artístico y de clown.