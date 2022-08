Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 19 de agosto de 2022, p. 8

Aunque se han realizado muchas series y películas sobre los superhéroes de Marvel, hasta ahora una de las más poderosas seguía sin aparecer en la pantalla. Sin embargo, desde hace alrededor de cuatro años diversas mujeres han trabajado para que la historia de Jennifer Walters, She-Hulk, pudiera ver la luz. Ahora la mujer verde de dos metros de altura es protagonista de She-Hulk: Defensora de héroes.

Kat Coiro, directora y productora de la serie, explicó que su interés por el personaje comenzó en su infancia. “Recuerdo muy vívidamente ser una niña pequeña y ver la portada de un cómic de She-Hulk en medio de un mar de cómics de hombres. Simplemente no sabía quién o qué era ella, pero eso me movió. La idea de ser grande y estar a cargo, sabes, tomando el control. En retrospectiva creo que es algo que realmente resonó en mí. Recuerdo que compré el cómic, así que cuando este programa llegó fue la culminación de un sueño”, contó en conferencia de prensa.

La serie aborda la historia de Jennifer Walters, abogada que se especializa en casos relacionados con lo sobrehumano, además de atravesar la complicada vida de una soltera en su treintena. La actriz Tatiana Maslany, quien da vida al personaje, explicó que lo que le atrajo no fue sólo su faceta de superheroína, sino que en realidad fue su conflicto con ese hecho lo que me pareció más interesante, su resistencia a eso y su insistencia por la vida que se construyó y que no quiere dejar ir. Ha trabajado muy duro para ser una abogada y constantemente tiene que demostrarlo , precisó.

Ganadora del Emmy por su participación en la serie Orphan Black, agregó: Walters está en este camino. Así que cuando esto le pasa tiene que lidiar con una percepción completamente diferente que se coloca encima de sus expectativas sociales sobre quién y cómo debería ser .

Dos versiones de un mismo ser