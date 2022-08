Asimismo, recuerda el impacto de la compañía The Lincoln Motion Picture, pionera en apostar por el cine racial, así como pinceladas de la historia a través de las imágenes de The Colored American Winning His Suit, Siren of the Tropics, Stormy Weather y Lilies of the Field.

De igual forma, evoca nombres de figuras reconocidas de esta corriente estética como Josephine Baker, los Nicholas Brothers, Sidney Poitier (primer actor negro que ganó el Óscar), Gordon Parks, Melvin Van Peebles y Ossie Davis.

Con esta muestra, la institución ratifica sus empeños por reivindicar las voces de todos los miembros de la industria, eliminar sesgos discriminatorios, reconocer errores y devolver a la escena obras injustamente ignoradas.