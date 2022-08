Javier Herández Chelico

Viernes 19 de agosto de 2022, p. 7

El color de su voz otorga el toque melódico requerido y, de principio a fin, el talante interpretativo de Nina Galindo logra en cada canción hacer una versión personalísima. Hace sentir la sensualidad, reclamo, quietud, estados amorosos o desilusionados descritos en cada corte. Esto se constatará mañana con el repertorio que grabará en vivo de Canciones atoradas, acompañada por La Mala Yerba, su banda actual.

Con una carrera de más de tres décadas, Galindo descubrió su cercanía con la música desde la infancia, cuando imitaba a intérpretes de la época y escuchaba cancioneras que oía mi mamá , recordó. Pero la oportunidad para cantar surgió cuando un preparatoriano llamado Roberto Ponce la invitó “y junto con Clara Turner hacía coros en el grupo Mezclilla. Ellos iban en Prepa 6, yo, en secundaria; fuimos a un concurso al instituto Juan Bosco y ganamos el primer lugar. En el 78 entré a Los Teen Tops, con los que hacía coros, tocaba el pandero y cantaba algún tema. Después vino un rencuentro con Beto Ponce y gracias a él conozco a Rockdrigo, Catana, Roberto González, y cuando escuché sus propuestas me dije ‘yo quiero estar aquí, son de mi generación, me gusta cómo se expresan’. Quedé impactada, me encantó el proyecto. Los Rupestres son un parteaguas para la música mexicana y los compositores.

Lo que hacía con los Teen Tops no era lo mío, ya estaba cansada. Cuando me encontré con Los Rupestres hallé mi destino, mi familia, mi karma, mi satisfacción, gratitud y todo lo que soy ahora. Así fue como descubrí que esto era mi pasión y era lo que quería hacer. Me he dedicado a interpretarlos con convicción, amor y respeto a su trabajo.

Brindis por un difunto

Agregó: “En esa época, Rodrigo de Oyarzabal nos grababa en Radio Educación a varios que íbamos a su casa a echar relajo. Lo agradezco, gracias a esas grabaciones –y a la piratería– la gente nos conocía. También había apoyo en el IMER (Instituto Mexicano de la Radio). Por lo mismo, todos grababan y, conmigo no se daba, hasta que en 1991, por medio de Pentagrama, saqué mi primer disco, Brindis por un difunto; después Antropofagia amorosa, cuando vino el asunto zapatista –que a todos nos movió el tapete– grabamos en La Recámara, así se llamaba el estudio de Jorge García Montemayor. Luego salió El desliz. No había vuelto a grabar. Pero a pesar de esto, he estado vigente, he tenido la oportunidad de presentarme en diferentes espacios, escenarios y no he parado. Pero cuando eres artista independiente prefieres tener trabajo para sobrevivir, que estar pensado en grabar”.