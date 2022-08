Abril Del Río

Periódico La Jornada

Viernes 19 de agosto de 2022, p. a12

Si bien el equipo nacional de tenis femenil calificó a los playoffs de rebote tras la descalificación de Rusia y Bielorrusia por el conflicto en Ucrania, las jugadoras actuales,como Giuliana Olmos, Marcela Zacarías, Fernanda Contreras y Renata Zarazúa, tienen la capacidad y el nivel suficiente para regresar a México al Grupo Mundial de 16 mejores en la Copa Billie Jean King, lo que no se logra desde 1999 en la entonces Copa Federación, con una escuadra encabezada por Angélica Gavaldón.

Así lo consideró Carlos González, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, al anunciar que México recibirá a Serbia en la serie de calificación a jugarse el 11 y 12 de noviembre en el Club Deportivo Potosino.

Es cierto, no se pasó directo, fue de rebote, pero fue por circunstancias. No se logró por una lesión que no se dio ese estirón , dijo González en conferencia de prensa, acerca de la eliminación de México, 1-2 frente a Argentina, en la fase jugada en abril de este año en Ecuador, donde Renata Zarazúa se resintió de una lesión en la rodilla y perdió el punto decisivo.