Ap, Afp, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 19 de agosto de 2022, p. 5

Nueva York., Hadi Matar, acusado de apuñalar a Salman Rushdie, dijo que se sorprendió al enterarse de que el escritor sobrevivió al ataque.

En una entrevista con el New York Post, desde la prisión, antes del inicio de una conferencia que daría en el oeste de Nueva York, el presunto atacante mencionó entre otras cosas que no esperaba que el escritor saliera con vida y que decidió acudir al acto de Rushdie en el Instituto Chautauqua después de que vio un tuit, hace unos meses, sobre la presentación del escritor.

No me simpatiza. No pienso que sea muy buena persona , dijo Matar al periódico. Atacó al islam. Atacó sus creencias, los sistemas de creencias , indicó, sin mencionar si había actuado movido por la fatwa de Irán que llama a su asesinato. Respeto al ayatola (de Irán). Es una gran persona. Es todo lo que puedo decir .

Irán ha negado estar involucrado en el ataque. Matar, quien reside en Fairview, Nueva Jersey, señaló que no tuvo ningún contacto con la Guardia Revolucionaria iraní. Declaró al Post que sólo había leído un par de páginas de Los versos satánicos.

Ayer, Hadi Matar, de 24 años, en audiencia en un tribunal en el norte del estado de Nueva York y, por conducto de su abogado, reiteró su declaración de inocencia de los cargos que enfrenta por supuestamente irrumpir en el escenario de un encuentro literario el viernes pasado, en la localidad de Chautauqua, y apuñalar al escritor británico varias veces en el cuello y el abdomen.

El juez ordenó mantenerlo detenido sin derecho a fianza y su próxima comparecencia ante la corte será el 7 de septiembre. Con la cabeza gacha, vestido con un uniforme penitenciario blanco y negro, Matar permaneció en silencio durante la audiencia mientras su abogado intentaba, sin éxito, convencer al juez de que debía ponerlo en libertad mientras aguarda el juicio. El defensor público Nathaniel Barone señaló que Matar no tenía antecedentes penales y que no huiría del país si fuera liberado.

Barone también pidió al juez que hiciera algo para evitar que los periodistas intentaran contactar a Matar en la cárcel del condado de Chautauqua. El abogado dijo que la cárcel había recibido cientos de llamadas telefónicas de personas que buscaban comunicarse con su defendido.

Esto resultó en una breve entrevista de Matar con el New York Post, en la que habló sobre su disgusto por Rushdie y elogió al difunto líder supremo de Irán, el ayatola Ruhollah Jhomeini.

Jhomeini emitió un edicto en 1989 exigiendo la muerte de Rushdie por su novela Los versos satánicos, que algunos musulmanes consideran una blasfemia. Una fundación semioficial iraní había ofrecido una recompensa de más de 3 millones de dólares por el asesinato de Rushdie.

El abogado de Matar se quejó de que la cobertura mediática podría generar parcialidad entre los miembros del jurado. Tiene derecho a un juicio justo. Tiene derecho al debido proceso, sin importar de qué se le acuse , sostuvo Barone.

El juez David Foley declinó esa solicitud, pero ordenó a los abogados involucrados en el caso que no dieran entrevistas: No hablen con la prensa hasta que hayamos resuelto este problema , dijo el juez.

El sábado anterior, el sospechoso ya había comparecido en un tribunal del condado donde se declaró no culpable de un cargo de intento de asesinato en segundo grado y de otro cargo de agresión en segundo grado tras una denuncia penal presentada por los fiscales.

En el ataque, el escritor de 75 años sufrió daño en el hígado y en varios nervios de un brazo y un ojo, indicó su agente Andrew Wylie, quien añadió que Rushdie va mejorando y se recupera.