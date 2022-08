Ap

Periódico La Jornada

Viernes 19 de agosto de 2022, p. 4

Buenos Aires., El tenor español Plácido Domingo es salpicado en una causa judicial que investiga el alcance en Argentina y Estados Unidos de una organización que usaba como fachada un centro de yoga para explotar sexualmente a sus clientes y despojarlos de sus bienes.

Un audio suministrado el jueves a Ap por un funcionario de la policía federal contiene la conversación que habría tenido la estrella de la ópera con una mujer de la secta sobre la organización de un encuentro sexual entre ambos en un hotel de Buenos Aires.

El funcionario policial –quien pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a revelar información que está bajo investigación– acotó que el artista no está imputado y al parecer sólo consumía prostitución, lo cual no es ilegal en Argentina.

Domingo no ha hablado públicamente de este caso y sus representantes no respondieron a una solicitud de comentario.

El grupo delictivo fue desbaratado en los días recientes luego de la detención de cerca de una veintena de sus integrantes. El supuesto cabecilla de la banda, Juan Percowicz, de 84 años, quien se hacía llamar Maestro, fue arrestado días atrás por orden de juez federal Ariel Lijo, quien además dispuso el embargo de decenas de propiedades y automóviles de éste y otros imputados.

En la escucha, que habría tenido lugar cuando Domingo estaba en abril en Buenos Aires con motivo de un concierto, el tenor aconseja a la mujer –apodada Mendy– que evada a su equipo de seguridad para subir a su habitación del hotel. Cuando salgamos de la cena venimos separados, ¿no? Lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba , dice en la grabación.

En 2019, Domingo fue acusado de conducta inapropiada durante décadas por varias mujeres. Las denuncias fueron reportadas por primera vez por Ap y paralizaron durante un tiempo su carrera en Estados Unidos y en su España natal.

En el contexto de los recientes avances de la causa judicial argentina la policía detuvo el miércoles por la noche en las afueras de Buenos Aires a Gabriel Sorkin, de 49 años, informó el gobierno.