Miércoles 17 de agosto de 2022

Nueva York. Wolfgang Petersen, el cineasta alemán cuya épica submarina de la Segunda Guerra Mundial Das Boot lo impulsó a una exitosa carrera en Hollywood que incluyó las películas In the Line of Fire, Air Force One y The Perfect Torment, falleció a los 81 años.

Petersen murió el viernes en su casa en el vecindario Brentwood de Los Ángeles después de una batalla contra el cáncer de páncreas, dijo la representante Michelle Bega.

Petersen, nacido en Emden, Alemania, hizo dos largometrajes antes de su avance de 1982, Das Boot; entonces, la película más cara en la historia del cine alemán, de 149 minutos (el corte original duró 210 minutos) narraba la intensa claustrofobia de la vida a bordo de un submarino alemán condenado durante la Batalla del Atlántico, con Jürgen Prochnow como el comandante del sumergible. Anunciada como una obra maestra contra la guerra, Das Boot fue nominada a seis premios Óscar, incluso por la dirección de Petersen y su adaptación de la novela de 1973 más vendida de Lothar-Günther Buchheim.

Para Petersen, quien creció en la costa norte de Alemania, el mar mantuvo durante mucho tiempo su fascinación. Regresaría a ella en la película de desastres de 2000, La tormenta perfecta, una historia real de un barco de pesca perdido en el mar.