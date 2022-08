Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de agosto de 2022, p. 7

El requintista Gabriel Gabi Vargas, heredero de la escuela técnica de Los Panchos y último integrante de la formación original, tras 44 años de ser parte del célebre trío, sostuvo: En toda época cantamos para enamorar a la dama y dedicarle frases románticas .

El músico, de 63 años de edad, recibirá un homenaje en la séptima edición del Festival Mundial del Bolero, que se realizará del 26 al 28 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. En entrevista con La Jornada, contó: A los siete años de edad, tuve la suerte de conocerlos; entonces ya requinteaba todas las canciones del trío, lo cual llamó la atención del maestro Alfredo Gil, quien prácticamente me adoptó .

Oriundo de Poza Rica, Veracruz, Vargas, también director del trío, rememoró esa época. “El Güero Gil me llevó con él, me enseñó la escuela técnica panchista, con el requinto; me considero su único alumno. De hecho, cuando se retiró, en 1978, luego de ser director y cabeza del trío, me dejó oficialmente como músico en Los Panchos”.

Aclaró: Desde antes lo suplía en diversos lugares, como en el teatro Blanquita, donde Gil me colocaba entre los compañeros del grupo, lo cual fue, para mí, algo muy grande. Tengo muchos años con su legado; él tuvo los registros del nombre de Los Panchos y me los heredó .

Actualmente, Vargas se encarga de mantener y encauzar la vena panchista con los nuevos integrantes de la agrupación. Aunque conviví y alterné con todos, al fallecer, Alfredo Gil me cedió los derechos de la marca, lo cual no tengo forma de agradecer , puntualizó.

Agregó: Los ritmos actuales son pasajeros, no hay uno que se haya quedado como el bolero, la salsa, el tango o las rancheras, pero nuestro género, incluso a escala mundial, ha tenido sus altibajos, pero siempre queda en el recuerdo, cariño y corazón de la gente romántica .

A quién, preguntó el músico, no llega ese recuerdo, del romanticismo, de obras de grandes compositores. Pasan las décadas y se siguen escuchando. Entonces, entramos en el sistema de enamorar a la dama, dedicarle alguna frase de los grandes compositores, con el bolero romántico, que proviene de todas partes del mundo .

Añadió: Nos han invitado a festivales en Colombia, Ecuador y en otros países, pues Los Panchos dejaron sembradas sus canciones y es nuestra responsabilidad y el legado que me dejaron .

Para celebrar su trayectoria en el emblemático trío, Vargas recibirá un homenaje y un premio en la primera gala, de tres, del Festival Mundial del Bolero, producido y dirigido por Rodrigo de la Cadena, el 26 de agosto, en la que también participarán Los Dandys, Los Tecolines Los Santos, Dinastía Correa, Los Bribones, Los Astros, Los 4 Armónicos (Yucatán), Filin Trío (Colombia) y el Trío Kopal (Ecuador), entre otros artistas.