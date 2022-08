“Estamos en Londres, pero si vas a cualquier espacio donde haya un gimnasio o un estudio de yoga, es probable que no veas ‘Londres’, sino cuerpos típicamente blancos, femeninos y capacitados, de clase media. ¿Cómo es posible?”

Sólo tienes que mirar por la ventana y ver a la gente (...) para saber que necesitas atraer a un público más amplio , asegura, poniendo como ejemplo a personas negras, mayores o de la comunidad LGBT.

Es una situación similar en Estados Unidos, donde no hay muchas mujeres negras en estos espacios, y eso no anima a otras a entrar , explica a la AFP por teléfono Raquel Horsford Best, profesora radicada en Los Ángeles.

Instructores y propietarios lo achacan a problemas de acceso, factores económicos y la dificultad de mantener los estudios a flote.

Y es que, para ser rentables, los estudios suelen cobrar precios altos. Una sola sesión en Londres cuesta alrededor de 20 libras (23 euros o 24 dólares al cambio), lo que deja fuera a muchas personas que no pueden permitírselo.

Pero Graham apunta a factores de exclusión más sutiles , como una atmósfera orientada al desempeño que desanima a quienes son menos flexibles, menos delgados o mayores.

Como resultado, muchas personas que podrían realmente beneficiarse del yoga, como aquellas que padecen problemas de salud mental relacionados con la pandemia o covid persistente, se lo están perdiendo, lamenta.

El primer paso sería diversificar la contratación de profesores y personal. Deberían contratar a más profesores negros, personas LGBT, asiáticas... , considera Raquel Horsford Best.

Y, por supuesto, hacer las clases más asequibles. Pam Sagoo, por ejemplo, ofrece importantes descuentos en su espacio a personas de bajos recursos y da clases gratuitas a ciertas asociaciones.