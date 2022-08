Juan José Olivares

Miércoles 17 de agosto de 2022, p. 2

La oveja eléctrica es el programa más longevo de divulgación científica en la televisión mexicana. Se trasmite por Canal 22 y una de sus ideas, como señaló ayer en una conferencia su conductor y productor, José Gordon, es abrir miradas de curiosidad y asombro para comprender y respetar nuestra relación con la naturaleza .

Pepe Gordon es el artífice de esta emisión, que ayer lanzó su temporada 17, acto en el que también estuvieron el cineasta Armando Casas, director de Canal 22, así como María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), instancia que se une al proyecto como coproductora.

Son 17 temporadas de sembrar semillas del conocimiento , aseguró Gordon sobre La oveja eléctrica, que ahora será emitida también por las señales de Canal 14, Canal Once y Capital 21 (canal de la CDMX), y que está constituida por charlas, reportajes, datos curiosos y singulares canciones. Gordon estará en las entrevistas con científicos; Aura López, en la sección Con el ojo cuadrado; Myriam Moscona, en Veo, veo; Manuel López Michelone, en Aguas con la morsa, y el músico Fernando Rivera Calderón, en Cantos cuánticos.

En ese acto, José Gordon aseguró que la visión de compartir el conocimiento hoy día es necesario en nuestro país.