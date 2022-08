T

al vez sin planearlo, en la mañanera de ayer el presidente López Obrador hizo un rápido resumen, una síntesis práctica para el conocimiento de la población, del resultado de casi cuatro décadas de neoliberalismo, de cómo seis gobiernos al hilo se dedicaron en cuerpo, alma y presupuesto de la nación a beneficiar –moches de por medio, desde luego– a la oligarquía nacional, a esa minoría rapaz que de este país hizo su jugoso negocio particular.

La narrativa presidencial comenzó a raíz de la pregunta que le hizo una colega sobre el vergonzoso nivel de ingreso a la UNAM, a la que año tras año, si bien va, tiene cupo, a duras penas, 10 por ciento de las centenas de miles de aspirantes, y no se trata de un asunto actual, pues acumula décadas, situación que corresponde, dijo el mandatario, a un claro plan con maña, es decir, a la política privatizadora.

En efecto, señaló López Obrador, existe un problema grave de rezago. El periodo neoliberal fue fatal, dejó ruinas en todo, en la salud, en el manejo de las finanzas públicas, en la educación, en los programas para la actividad productiva, en todo, muy enfocado a mejorar la situación de las élites, a marginar al pueblo; se atendía arriba y se dejaba sin apoyo a los de abajo. Se manejó por mucho tiempo el sofisma absurdo de que si se les daba a los de arriba, si llovía fuerte arriba goteaba abajo, como si la riqueza fuera contagiosa o permeable, esa era la estrategia .