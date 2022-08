L

a designación de Leticia Ramírez como secretaria de Educación responde, entre otras razones, al cálculo de no modificar el juego de las corcholatas. Ya andaban por ahí algunos subsecretarios y legisladores queriéndose colar al lugar que deja vacante Delfina Gómez. Leticia no fue convocada para hacer el cuarteto con Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández. En tiempos idos, el nombramiento de un secretario de Estado cuando faltan dos años y días para que termine el sexenio necesariamente se tomaba como la incorporación de otro personaje al juego del tapado. Leticia fungió hasta este lunes como directora de Atención Ciudadana de la Presidencia y suple en el cargo a Delfina, quien se perfila como la corcholata de Morena a la gubernatura del estado de México. Fue presentada por Andrés Manuel como una maestra normalista y ex dirigente sindical, tanto del SNTE como de la CNTE. Una profesora –no miss– de gis y pizarrón que en los últimos tiempos, la recuerdan los compañeros periodistas, acompañaba estoicamente de pie al Presidente a todo lo largo de la mañanera. Con un celular en la mano y un cuaderno de notas, apuntaba las quejas y denuncias. Cambiará de lugar: desde ahora ocupará una silla en el estrado junto a los demás secretarios de Estado. Que 30 años no es nada…

No, no y no…

Ha venido mencionándose en algunos círculos que el gobierno de México está considerando retirarse del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada, a raíz de los desacuerdos, las controversias, en el tema de la energía y otros. No, desde luego que no. Ya lo habia dicho hace días el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y ahora lo confirma su viaje a Washington. Van Ebrard y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, pero no a romper el tratado, al contrario, viajan a negociar, a tratar de evitar que el caso transite a un arbitraje potencialmente costoso para el país. Tatiana y Ebrard no son de la línea dura de izquierda del equipo de Andés Manuel, y esa es otra señal positiva al arranque de las conversaciones. Por otro lado, no hay que espantarse. Habrá muchos, muchísimos litigios con Estados Unidos y Canadá en el futuro, para eso es el tratado, para resolverlos mediante negociaciones.