l Presidente anunció hace poco, que enviaría al Congreso un proyecto de reformas a la Constitución para que la Guardia Nacional, impulsada por él, pasara a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. A bote pronto, legisladores de oposición, sin dar alguna razón, sin aguardar al debate, declararon que no votarían por esa propuesta, a sabiendas de que sin su voto no pasaría. Reformar la Constitución requiere mayoría calificada.

Ya habían advertido que ningún proyecto de López Obrador, el que fuera, contaría con su aprobación. Ignoraron el proceso parlamentario que exige un debate e intercambio de razonamientos, antes de la decisión y olvidaron que cada legislador, en conciencia y oyendo pros y contras, debe votar libremente.

El Presidente, dijo entonces, que, para lograr su propósito, emitiría un decreto personal. Peor –dijeron sus críticos–, estará entonces violando la Constitución y redondeará la militarización del país; entonces, tronándose los dedos, angustiándose, arguyeron: Ahora sí estamos en una dictadura y seremos otra Venezuela .

Recordaron que en tiempo de paz los soldados deben estar en sus cuarteles, de los que no pueden salir sino a pelear con el enemigo, dispuestos a matar o morir. Lo que propone este Presidente es militarizar al país, para no sé que designios malignos.

Hago un paréntesis. Un par de viejos amigos, hace ya años, discutieron un buen rato, yo sólo fui testigo, sobre el trabajo de los militares, uno de ellos, además de capitán primero, era licenciado en derecho, el otro era el ingenioso e inteligente (ya no está en este mundo) Eduardo Martínez de la Vega, autor de unos cuentos para contadores que debieran conocerse más.

Eduardo argüía que los soldados eran unos parásitos, que no hacían nada bueno ni útil para nadie, ni para ellos mismos. El capitán jurista, algo amoscado, alegó que los militares son muy trabajadores, no paran; en la madrugada, antes de que salga el sol, se paran de la cama al toque del clarín, se asean a toda prisa, sacan brillo a sus botas, cepillan sus uniformes y apresurados, no sin antes dejar tendidos sus camastros, salen al patio a formarse.