Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 15 de agosto de 2022, p. 3

Monterrey, NL., De gira por esta entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la casa donde se firmó el acuerdo para crear el Programa Bracero con Estados Unidos. La lección más importante es que debemos procurar siempre mantener relaciones de cooperación, respeto a nuestras soberanías y de amistad entre los pueblos de Estados Unidos y México, y procurar resolver de manera pacífica y mediante el diálogo todas las diferencias, no pelearnos con el gobierno de Estados Unidos , señaló.

Una alusión en momentos en que hay un litigio comercial en ciernes, sobre el cual López Obrador reiteró lo que planteó a su homólogo en la Casa Blanca. “Le he expresado al presidente (Joe) Biden que ya no aplica aquella frase atribuida a Porfirio Díaz, según la cual ‘pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estado Unidos’. Le he dicho al presidente Biden que ahora podemos decir: ‘bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos’”.