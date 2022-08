Alonso Urrutia

Lunes 15 de agosto de 2022, p. 3

Monterrey, NL., Convocada a la Cuarta Región Militar para escuchar el plan con el que las autoridades buscan mitigar la crisis de agua en Monterrey y sus alrededores, la élite económica y política regiomontana escuchó el acuerdo entre los gobiernos federal y estatal para esta obra definida, antes de comenzar, como de seguridad nacional: 10 mil millones de pesos, a partes iguales, para construir 106 kilómetros de acueducto desde la presa El Cuchillo 2 a la zona metropolitana de la capital del estado.

La alternativa para garantizar la viabilidad hídrica de Nuevo León en el corto plazo llegó acompañada de una clara definición política del presidente Andrés Manuel López Obrador: Queremos consolidar la democracia, no aspiramos a una dictadura, al totalitarismo, no. Queremos la democracia y eso implica garantizar las libertades. Nada más que en ese horizonte de libertades y democracia, y eso puede ser nuestro distintivo como gobierno, queremos darle atención a los humildes. Que haya democracia, libertades, pero también justicia, democracia con dimensión social .

El nuevo plan para construir el acueducto permitirá dotar de 5 mil litros por segundo adicionales a la zona metropolitana de Monterrey para sortear la sequía durante los próximos 10 o 12 años. Comenzará, anunció López Obrador, la próxima semana, bajo la supervisión de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. La carencia de agua agobia a los regios y en respuesta el mandatario ofreció que clasificarla como obra de seguridad nacional – de urgencia – ahorrará tiempos y trámites burocráticos.

Fue un espaldarazo federal al bisoño gobierno de Samuel García, asfixiado por la inconformidad social, la inexperiencia y la frivolidad. El propio López Obrador patentizó el apoyo con un lacónico no están solos, el gobierno que represento, todo el gabinete, va a estar pendiente, apoyando al pueblo de Nuevo León .

Reglas para la IP

Sirvió de preámbulo para un diplomático reconocimiento a la solidaridad empresarial neoleonesa, antes de fijarles estas reglas para la construcción del acueducto: ganancias razonables para las empresas que obtengan los contratos, con el compromiso del cumplimiento de los plazos fijados para su conclusión; esto es, nueve meses, tiempo necesario para anticipar la próxima temporada de estiaje. Aún más: se colocará en la obra el nombre de las firmas constructoras participantes; nada de anonimato, pues, enfatizó, van a estar en juego la honorabilidad y el prestigio de cada compañía.

La larga descripción presidencial del proyecto dejó claro a los presentes una premisa: el acceso al agua es un derecho humano fundamental.

Para anticipar el surgimiento de una nueva crisis hídrica, López Obrador explicó que se conformará un comité especial, con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez; el gobernador García y el dirigente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), Rodrigo Fernández. Será responsable de definir los contratos a la brevedad, sea por unanimidad o por mayoría, lo que más favorezca a la agilidad de decisiones.