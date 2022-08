D

annah Garay es una mujer de elegancia innata en el ser, en el andar, en el cantar; con un fraseo directo y natural que envuelve sin remedio. Su voz, dulce, libra y evita los tintes melindrosos y los empalagos. En los momentos en que estalla la pasión o el arrebato de algún tema, Dannah es prudente, ecuánime, sin que esto debilite –ni mínimamente– la fuerza y la intensidad de su canto. Y además es muy guapa. ¿Qué más?

Bueno, pues la compositora y cantante de jazz se presentará el 18 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional, acompañada por la Big Band de Tonatiuh Vázquez y con la participación especial de la pianista Argentina Durán. Un contubernio que promete, que asegura una magnífica velada.

Hace cuatro o cinco años que Dannah no canta con big band. Hace cuatro o cinco años que no nos presenta un nuevo disco..., aunque en 2021 y 2022 ha subido cinco o seis de esos famosos sencillos digitales que tanto abundan en la red, todos compuestos por Dannah Garay, acompañada por tres músicos de excelencia: Roberto Verástegui (piano), Emiliano Coronel (contrabajo) y Juan Ale Sáenz (batería). En la controvertida Spotify encuentras todo.

Pero regresemos al concierto del jueves. Dannah platicó con nosotros. Nos contó: “Fue una propuesta de Fidel Manjarrez, que está en el Lunario desde hace muchos años. Una vez fui a cantar ahí con el proyecto Extravaganza y me propuso hacer una noche con big band, pero entonces nos cayó la pandemia encima y todo paró. En medio de eso, me habló Tonatiuh Vázquez y me dijo que quería hacer un par de arreglos, que escogiera yo un par de standards, pero le comenté que mejor hiciéramos dos temas míos, de los que estoy haciendo para mi próximo disco; él estuvo de acuerdo e hizo todo para que esto funcionara”.

¿Así empezó la complicidad entre Tonatiuh y tú? ¿Cuándo se sumó Argentina Durán al proyecto?

“Bueno, no, él y yo ya éramos amigos desde 2008; estuvimos coincidiendo en los seminarios de Xalapa, en el Jazzfest, y el 30 de abril, en el Día Internacional del Jazz de este año, me invitó al Cauz de Xalapa para poder estrenar uno de estos dos temas en vivo, When a Heart Can Sing, porque sólo lo habíamos grabado a distancia. Entonces Argentina Durán y yo nos fuimos juntas a Xalapa, y ya que se desocupó de sus actividades, ella fue a vernos al Cauz, le gustó mucho el concierto, y entonces les propuse conjuntar los géneros con mi voz, la big band y un toque de música clásica con el piano clásico de Argentina.”