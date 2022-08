Mientras las instancias oficiales y grupos ambientalistas buscan proteger la mariposa a cualquier precio; mientras intereses particulares diezman el bosque, quedan sin respuesta adecuada los reclamos de las comunidades que exigen su derecho a utilizar racionalmente el recurso del que han vivido. Y esas se expresaron claramente durante los tres años de trabajo en campo que realizaron los autores del estudio mencionado. Por principio, la idea de no tocar el bosque de oyamel como medida precautoria era entonces válida. Pero la monarca necesita algo más que árboles para invernar y el sacrificio de los campesinos no ha redituado en mejorar el hábitat de la incansable viajera.

El sector público y grupos defensores del ambiente han acordado estrategias para favorecerla a la par que a los lugareños. Entre ellos, el Plan de Acción 2018-24, pero no se reflejan en una mejor conservación de la especie, los ecosistemas donde inverna y la calidad de vida de las comunidades. Por su parte, en Estados Unidos los monocultivos a gran escala imponen su ley vía semillas genéticamente modificadas y el arsenal químico que acaba con el algodoncillo, básico en la alimentación de la mariposa.

Por eso siguen vigentes no pocos de los planteamientos que los especialistas hicieron hace tres décadas: si la población no participa efectivamente en los programas de protección de la monarca, no se conservarán los recursos de los cuales depende su vida. A ello se agrega la impunidad con que actúan las bandas criminales que han destruido más de 3 mil hectáreas boscosas y en enero de 2020 asesinaron a Homero Gómez González, activo luchador por la conservación de la reserva.

Y por si fueran pocos los problemas brevemente descritos, tenemos el cambio climático, que avanza incontenible y agudiza los problemas que enfrenta la bella mariposa en Canadá, Estados Unidos y México.