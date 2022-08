Ramírez Cuéllar sostiene que Claudia Sheinbaum representa la continuidad –que no continuismo– del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, porque ella tiene un sello propio, tiene una identidad muy clara, viene de la izquierda de la lucha democrática, y viene de un compromiso de promover las libertades, apoyo para atender a las familias y personas más pobres, tiene una voluntad para acelerar la movilidad social, y que esta movilidad social sea ascendente para los jóvenes, para los trabajadores .

El ex dirigente nacional de Morena argumentó que de las elecciones de dirigencias estatales (el 13 y 14 de agosto) y del Congreso Nacional (los días 17 y 18 de septiembre) saldrán los órganos colegiados del partido, y ellos tendrán que hacer la convocatoria a todas y todos, donde al centro se pongan las coincidencias y la unidad, la definición de las reglas, de las fechas, los mecanismos, los valores y la definición de las preguntas.

▲ Claudia Sheinbaum significa la continuidad, no continuismo, del proyecto de nación, dijo Ramírez Cuéllar. Foto Guillermo Sologuren

También la idea de unidad partidista permea entre Claudia Sheinbaum y sus allegados: Por encima de todas las cosas está llegar unidos al momento de la realización de la encuesta y afinar la unificación de absolutamente todos los participantes con todos los simpatizantes que tiene Morena en el país. No hay nada más preciado que cuidar la unidad de todo este movimiento democrático, donde hay gente de primera, tanto el canciller Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y, por supuesto, Claudia Sheinbaum, con experiencia probada, y han mostrado lealtad al movimiento democrático. Lo importante es la unidad, para nosotros el respeto hacia todos ellos es lo central, de nuestra parte nunca van a encontrar descalificaciones, nunca se va a estigmatizar a nadie. Es una conducta que vamos a mantener sin ningún regateo .

–¿Se les señala a ustedes y a Adán Augusto López de operar sus respectivas estructuras prelectorales?

–Los que nos hemos juntado para dar a conocer la trayectoria, los éxitos, las buenas políticas del gobierno de Claudia, somos un grupo lleno de convicción. No hay una estructura definida, en todo el país se ha avanzado muchísimo. La verdad es que me he visto sorprendido por la cantidad de militantes, de líderes políticos, de sectores de la sociedad, de grupos empresariales, de muchísimos jóvenes y mujeres que de manera reiterada nos están manifestando el apoyo, se está generando un movimiento, una ola imparable para que Claudia pueda ser la próxima candidata a la Presidencia de la República.