En imagen promocional de 1965, Durham y sus compañeros. Entre sus éxitos se cuentan I'll Never Find Another You.

Melbourne. Judith Durham, ícono de la música folclórica australiana que alcanzó la fama mundial como cantante principal de The Seekers, falleció a los 79 años.

Durham murió en el hospital Alfred en esta ciudad el viernes por la noche después de sufrir complicaciones de una enfermedad pulmonar de larga data, informaron Universal Music Australia y Musicoast en un comunicado.

Hizo su primera grabación a los 19 años y saltó a la fama después de unirse a The Seekers en 1963. El grupo de cuatro se convirtió en la primera agrupación australiana en lograr un gran éxito en las listas de éxitos y ventas en Reino Unido y los Estados Unidos, y finalmente vendió 50 millones de discos.

Los éxitos internacionales incluyeron The Carnival is Over, I’ll Never Find Another You, A World of Our Own y Georgy Girl.

Durham se embarcó en una carrera en solitario en 1968, pero volvió a grabar con The Seekers en la década de los 90.