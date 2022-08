H

e sido ateo tanto tiempo que ya no recuerdo qué era no serlo. Alérgico en buena medida a las religiones, sin embargo dioses y milagros me gustan como piezas de cuento o rimas útiles, modos de decir otra cosa con las mismas palabras, a veces insuperablemente como Juan de Yépez o Teresa de Jesús. Como imágenes y esculturas fascinantes. Pero admito sin pudor que la buena música religiosa siempre me ha conmovido. Si un dios existe que no esté en los animales salvajes, es el que canta desde la gente.

Motetes, cantatas, misas, responsos, cantos gregorianos, oratorios o Magnificat, del medioevo al día de hoy, de Hildegard von Bingen y Palestrina a Penderecki, Pärt y Tavener, me elevan el cuero cabelludo. Otras religiosidades no cristianas me conmueven por igual, y en ocasiones más, como el qawwali islámico. ¿Quién no se ha sentido transportado ante los sones tzeltales en sus largas velas a lo sagrado, o las letanías mazatecas o wixaritari rogando y adorando? Las voces patéticas sumisas desde el dolor, con su bendito-bendito-bendito sea Dios, el versículo al señor Alá, el Kaddish en vivo. Y no lo considero cultura sino regalo de la existencia colectiva.

Pocas experiencias más sobrecogedoras que ingresar a un servicio evangélico o carismático en los barrios afroamericanos de Oakland, Nueva York, Luisiana o Alabama, donde canto, baile, júbilo y perfectos ritmos y entonación revelan de dónde vino todo ese jazz. El soul, el cántico electrizado, la catarsis que refrena cualquier sufrimiento. El blues en cambio es pagano, aunque sufre una deidad incontestable: el dolor, la pena umbría, el arrebato de un pecho herido.

No creo en lo que Bach, pero creo ciegamente en Bach. Admiro sin límite a Scarlatti padre. No me la acabo con los corales, salmos y cancioneros sacros de Mendelssohn, Brahms, Fauré, Poulenc, Haydn, Mahalia Jackson. Con el perdón del curita rojo Vivaldi, me arrodillo a las Cantigas de Santa María de Alfonso X, los oratorios de Händel y los Stabat Mater de algunos que ya mencioné, o de Pergolesi, Schubert, Verdi, Rossini, Boccherini, Dvórak.

Comparten el sueño absurdo de cantar a los padres-madres de la naturaleza con el espíritu de nuestra severa imaginación. En la voz humana cantándole a un dios respira algo que rebasa cualquier reticencia del yo.